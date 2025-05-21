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George Simion acuză imixtiuni la alegeri. DOCUMENTUL DEVASTATOR depus la CCR
George Simion acuză imixtiuni la alegeri. DOCUMENTUL devastator depus la CCR
Publicat21 mai 2025, 09:52
SursăRealitatea PLUS
Realitatea PLUS a intrat în posesia documentului devastator depus la CCR de George Simion prin care cere anularea alegerilor prezidențiale. Liderul AUR susține că sistemul a trimis o sută de milioane de euro în Moldova pentru turism electoral și acuză și Franța că s-a implicat în alegerile din România. În plus, cere audierea lui Pavel Durov, fondatorul Telegram, de către statul român.
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