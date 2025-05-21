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George Simion acuză imixtiuni la alegeri. DOCUMENTUL DEVASTATOR depus la CCR

George Simion acuză imixtiuni la alegeri. DOCUMENTUL devastator depus la CCR

George Simion acuză imixtiuni la alegeri. DOCUMENTUL devastator depus la CCR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 mai 2025, 09:52
SursăRealitatea PLUS

Realitatea PLUS a intrat în posesia documentului devastator depus la CCR de George Simion prin care cere anularea alegerilor prezidențiale. Liderul AUR susține că sistemul a trimis o sută de milioane de euro în Moldova pentru turism electoral și acuză și Franța că s-a implicat în alegerile din România. În plus, cere audierea lui Pavel Durov, fondatorul Telegram, de către statul român.

Documentul pe care George Simion l-a depus la CCR, document prin care cere anularea alegerilor prezidențiale și acuză o serie de interferențe în procesul electoral din România de la mai multe state europene, dar și de la Republica Moldova.

Reamintim că, de când a începutul votul în Diaspora, liderii AUR au acuzat că în Republica Moldova ar fi o încercare de fraudare a procesului electoral.

Mai mult decât atât, în acest document George Simion acuză că a fost supus unei campanii de dezinformare în aceste zile și susține că au fost foarte multe semnale, inclusiv în mediul online dar și în declarații publice, prin care a fost încurajat contracandidatul său și ar fi încercat anumiți oameni să îi facă o imagine care să îl apropie de Rusia, se mai spune în acest document.

George Simion cere audierea în țara noastră a fondatorului rețelei Telegram.

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