„Alegerile astea comasate ne-au mâncat ficații, sunt efectiv aranjate pentru ca partidul comasat să rămână la putere”, este de părere George Simion. Cine le-a aranjat? „Regimul Iohannis... că uităm întotdeauna cine a distrus România în acești zece ani, am stagnat, am regresat în mult probleme, îi are la breloc și pe Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, pe potențialii candidați la alegerile prezidențiale. Suntem deciși să ne luptăm cu ei, să câștigăm alegerile europarlamentare și, cel puțin la Constanța, o să câștigăm alegerile locale”, a completat Simion.

„Să vedem dacă vor avea curaj Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu să se înscrie în lupta pentru prezidențiale după eșecul care va fi pe 9 iunie”

Așa cum se știe, George Simion nu candidează la alegerile din 9 iunie, însă își susține candidații din toată țara. „Nu candidez la aceste alegeri din 9 iunie. Îmi susțin toți candidații cu șanse, sunt convins că avem cea mai bună listă pentru alegerile europarlamentare. Se poate uita oricine, se poate uita cine este pe lista comasaților, se poate uita la femeia independentă și liberă care conduce lista PSD-PNL - că așa au anunțat ei, nici n-am reținut dacă este domnul Tudose sau e Rareș Bogdan sau cine este femeia, mai este și domnul Ghiță Falcă pe acolo, mai este și domnul Virgil Popescu, prietenul meu de la Energie - toată floarea cea vestită, din păcate, a partidului comasat. Nu au alte variante și merg pe blaturile vechi, și la Constanța. Așa că eu sunt mândru, bucuros... de asta am venit, să-i susțin pe candidații noștri de la Constanța. Apoi, pe 16 iunie, vom anunța și candidatul AUR la alegerile prezidențiale, să vedem - au curaj Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu să se înscrie în lupta electorală, după eșecul care va fi pe 9 iunie, dacă românii merg la vot?”, a subliniat liderul AUR.