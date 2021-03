Realitatea PLUS

Reporter: În ce condiții ați accepta să susțineți o moțiune depusă de PSD împotriva Guvernului Cîțu?

George Simion: În condițiile în care textul moțiunii cuprinde și argumentele AUR. Am cere PSD în primul rând să susțină inițiativa noastră de a-l suspenda pe președintele Klaus Iohannis.

Reporter: Care sunt șansele ca aceste alegeri anticipate să fie convocate? S-a mai încercat și în legislatura trecută.

George Simion: Vedem o coaliție de guvernare care nu se înțelege. Ar trebui să ajungem la votul românilor și cu siguranță AUR va ieși întărit și va veni cu propria formulă de guvernare din niște alegeri anticipate. Ne dorim aceste alegeri, sperăm ca ceilalți parlamentari să nu țină cu dinții de scaune. Noi, AUR, am fost constanți, susținem aceeași propunere de premier, pe domnul Călin Georgescu. Cu proiectul de țară „Hrană, Apă, Energie”. Călin Georgescu este un expert ONU, cu siguranță este mult peste ce vedem ca propuneri de prim-miniștri din partea celorlalte partide.

Diana Șoșoacă are propria agenda politică, are propriul viitor politic. AUR are un viitor diferit. Diana Șoșoacă a părăsit rândurile AUR și nu cred că este cazul de reveniri.

Reporter: V-ați testat vreodată de când a început pandemia?

George Simion: Da, m-am testat cu un test PCR în toamna trecută. Trebuia să fac o deplasare în străinătate, testul mi-a ieșit pozitiv. M-am dus să mă izolez la domiciliu. Am stat o zi la domiciliu, în izolare, pentru că am făcut încă două teste și mi-au ieșit negative.

Reporter: Când v-a ieșit testul pozitiv, ce ați făcut prima dată?

George Simion: Le-am spus celor din jur că mă deplasez spre domiciliu. Am făcut cu mașina opt ore și i-am rugat și pe ei să facă testul. Și le-au ieșit negative. Specialiștii cu care ne-am consultat spun că deja 4 milioane de români au trecut prin forme ușoare ale bolii, dincolo de statistica oficială. Știm cu toții că am avut cazuri mult mai mari de infectați, doar că nu au dorit să anunțe, nu au știut că au trecut prin această boală.

Reporter: Ce le-ați recomanda bucureștenilor?

George Simion: Să-și păstreze în primul rând încrederea în ei. Încrederea generează o stare de sănătate bună. Stresul este un factor esențial în declanșarea unor boli. Dacă faci sport, dacă mănânci sănătos, dacă ai grijă de tine ca persoană, de starea ta fizică, poți să eviți o agravare a stării de sănătate.

Reporter: Cum o să voteze AUR proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul?

George Simion: Nu o să fie o măsură coerentă dacă pensionarii care mai lucrează pentru un bănuț în plus nu sunt lăsați să o facă, iar guvernatorul și politicienii au acest drept.