Dumitru Iliescu a subliniat modul în care interesul economic extern a interacționat cu deciziile interne, evidențiind un fenomen complex și adesea neobservat de opinia publică.

Într-o perioadă marcată de incertitudine și oportunități nebănuite, fostul șef al SPP ne oferă o perspectivă valoroasă asupra dinamicii puterii economice și a influenței pe care aceasta a avut-o asupra implementării reformelor și dezvoltării României postrevoluționare.

Această discuție deschide o ușă către o înțelegere mai profundă a contextului în care s-au desfășurat evenimentele economice din acea eră tulbure.

Dumitru Iliescu: O agresiunile de la revolutia din 1989 pana in prezent, pentru ca aceste agresiuni continua si in momentul de fata. Si pentru a explica foarte bine, am sa vin cu un exemplu de agresiune in domeniul economic, si anume am sa vorbesc despre asasinii economici.

Cum se falsifică, detergenții „premium” pe care comercianții ambulanți le vând în piețe. VIDEO de la percheziții

Cunoasteti bine faptul ca la un moment dat, o țara care prezinta interes din punct de vedere geostrategic sau din punct de vedere al resurselor, asa cum este tara noastra, devine tinta celor care vor sa patrunda si sa controleze economic. Asasinii economici in primul rand evalueaza aceasta tara apoi vin cu masuri pentru a o cuceri, pentru a o domina. Stiti bine ca dominarea se poate face in doua moduri: cu arma sau prin indatorare. Acest lucru s-a intamplat si cu Romania, si se intampla in continuare.

Ce fac ei? Ei au specialistii foarte buni pe acest domeniu. Ei vin si creaza o situatie sociala delicata. Vin sub forma de ONG-uri, cu diversi specialisti care vin si dau consultanta si care te sfatuiesc la un moment dat sa faci imprumuturi.

Ce fac acesti asasini economici: Iti recomanda in final, dupa toate discutiile pe care le au cu tine si iti prezinta diverse proiecte, sa faci un imprumut substantial la Banca Mondiala sau la alte institutii internationale de genul acesta. Fiind intr-o situatie de criza, criza generata tot de actiuni si interne si externe, ca te aduce intr-o situatie foarte delicata si trebuie sa accesezi aceste fonduri, le accesezi foarte greu din alta parte si la dobanzi foarte marisi atunci te duci spre directia recomandata.

Anca Alexandrescu: Acesti asasini economici despre care vorbiti sunt si cei care ne-au recomandat in anii 90 acele privatizari si sa inchidem toata industria romaneasca?

Ion Țiriac dezvăluit cum se menține plin de vitalitate la 85 de ani. „Am zis mi-ajunge, am făcut o greșeală”

Dumitru Iliescu: Da, o sa vorbesc despre asta, pentru ca le-am trait si am avut informatii suficiente vizavi de situatiile respective.

Deci iti recomanda sa faci imprumuturile respective. Aceste imprumuturi tu nu le vezi, banii nu ii vezi. Pentru ca banii respectivi merg la marile lor companii, care vin si fac proiecte in tara ta, adica in Romania. Si vin cu platforme industriale in domeniul energetic, aeroport, etc, dar banii nu ii vezi. Dar pentru ca situatia este dificila, si tu de fapt de asta te-ai indatorat, pentru ca nu aveam resursele necesare pentru a face aceste cheltuieli, este foarte dificil sa returnezi banii respectivi. Si atunci vin cei care teg-au reditat, Banca Mondiala, Fondul Monetar International si iti propun o refinantare. Dar o refinantare la dobanzi mult mai mari, concomitent cu scaderea ratingului de tara. Agentiile de rating lucreaza concomitent si scad ratingul de tara pentru ca in aceasta situatie dobanzile sunt mult mai mari. Sin in felul acesta ti se pune in vedere, ca sa nu intri in oincapacitate de plata si sa te poata pasui, sa incepi sa privatizezi.

Ei in general vizeaza in primul rand resursele si obiectivele strategice. Si atunci iti spune sa le privatizezi. Dar e privatizezi nu la costul real al pietii, le privatizezi la preturi mult subevaluate si sa le dai companiile lor, nu in alta parte. Adica iti conditioneaza aceasta chestiune. Acum vine Fondul Monetar International cu planul de restructurare, cu reforma economica, provatizari. Credeti ca acest plan este facut din partea FMI pentru a ajuta tara respectiva?

Anca Alexandrescu: Cel mai bun exemplu este Fondul Proprietatea unde amabasadorul american a fost sef acolo o perioada de timp

Dumitru Iliescu: Acestea nu sunt facute in interesul statului respectiv. Va rog sa imi aratati o singura tara in care s-a dus Fondul Monetar International si a aplicat un program care sa fie benefic pentru tara respectiva. Nu o sa gasiti nicaieri asa ceva. Si in felul respectiv am distrus industri, am distrus agricultura, aveam pe zona industriei, pana la Revolutie, unitaiti industriale care erau foarte eficiente.

De ce nu vom scăpa de cartelul care crește prețul la raft și scade gramajul. Legea a fost făcută degeaba, spun specialiștii

Anca Alexandrescu: Presedintele Iliescu nu a vazut toate aceste lucruri? Pentru ca toate aceste privatizari s-au facut in acea perioada?

Dumitru Iliescu: S-au tras semnale de alarma, sa stiti. Chiar 2003 a fost o discutie de acest gen a domnului presedinte cu membri guvernului, si le-a pus in vedere sa inceteze chestiunea. Nu am sa abordez acum elementele respective pentru ca nu pot face publice. La momentul respectiv uneori nu ai posibilitatea sa procedezi altfel. Presiunile din afara erau foarte mari, la schimb cu intrarea in NATO, UE, pai Petrom cum de a venit sa ia atat din Romania?

Insa foarte multe au putut fi puse in aplicare pentru ca au fasit corespondenta in Romania, apdica au reusit sa corupa si sa fidelizeze oamenii politici de decizie. Pe cei care nu a au jucat asa cum doreau ei, prin diverse mijloace, gen agresiunea in domeniul juridic, militar, i-au inlocuit. Asa am ajuns ca in ultima perioada clasa politica romaneasca sa fie in involutie. Adica au scos oamenii care erau pregatiti, buni specialisti, oameni cu viziune, si au venit cu oameni care nu sunt pregatiti. Daca inainte, de exemplu, eu vorbesc de principala formatiune politica, PSD era cel mai puternic partid, avea oameni cu care outea sa formeze doua trei guverne. Acum e greu sa gasesti sa faci un guvern. De ce? Pentru ca acestia au fost inlaturati prin diverse mijloace.

Anca Alexandrescu: Se leaga ceea ce spuneti de actiunea din perioada lui Basescu impotriva antreprenorilor romani, a capitalului romanesc. Au distrus tot ceea ce inseamna capital romanesc si i-au bagat la inchisoare

Dumitru Iliescu: Daca nu i-au bagat in puscarie, au pus sechestru pe bunurile firmelor si i-au dus in faliment. Pentru ca daca nu au avut suficiente probe ca au savarsit infractiuni, atunci i-au tinut 5-6 ani ca suspecti in dosare, cu bunurile sechestrate, nu au putut sa mai plateasca oameni, nu au mai putut sa faca investitiile necesare, si firmele au falimentat. Si asa au facut loc societatilor din exterior care au venit si au preluat zonele pe care firmele romanesti le-au lasat libere.

Consilierul lui Isărescu explică de ce trebuie să ne pregătim pentru noi creșteri de taxe. „Din 2025 începem să plătim”