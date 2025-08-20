În fiecare seară, între orele 19:00 și 22:00, un polițist în uniformă, cu o înălțime de peste 170 cm, apare în Judong No. 3 Park, o zonă intens circulată din Jung-gu, Seoul. Holograma transmite mesajele: „În caz de urgență, poliția va răspunde imediat” și „Există camere de supraveghere peste tot”.

Acest polițist nu este o persoană reală, ci un model 3D creat pentru a oferi stabilitate psihologică cetățenilor și pentru a preveni comportamentele dezordonate. Proiectul a fost realizat de Hologrammica, o companie specializată în conținut holografic, și a fost instalat în octombrie anul trecut, în regim de test. Datele recente arată că această inițiativă a avut un impact semnificativ asupra reducerii infracționalității în zona parcului.

Efectul psihologic al hologramei

„Semnul holografic devine recunoscut ca un dispozitiv inteligent de securitate care crește percepția de siguranță a cetățenilor și are un efect psihologic preventiv împotriva comportamentului dezordonat”, a declarat Ahn Dong-hyun, șeful Poliției Jungbu. „Vom continua să extindem activitățile de prevenire a criminalității care încorporează tehnologia AI pentru a crea un mediu în care cetățenii să se simtă în siguranță.”

Conform Seoul Metropolitan Police Agency, o comparație între aceeași perioadă înainte și după instalarea hologramei arată că numărul infracțiunilor în raza parcului a scăzut cu aproximativ 22%, un rezultat considerat semnificativ.

Limitările și perspectivele tehnologice

Poliția sud-coreeană a subliniat că, deși tehnologia nu poate aresta direct infractorii, aceasta oferă rezultate notabile în prevenirea criminalității și în crearea unui sentiment de siguranță, iar aplicarea sa ar putea fi extinsă în viitor, în funcție de circumstanțe.

„Deși era clar la o inspecție mai atentă că persoana nu era reală, simpla percepție a prezenței poliției a avut un efect de descurajare semnificativ”, au declarat surse din poliție.

Reacțiile publicului

În ciuda feedback-ului pozitiv din partea poliției, holograma nu a impresionat la fel de mult publicul larg. Majoritatea comentariilor online au comparat-o cu o sperietoare modernă și au glumit că scăderea criminalității s-ar putea datora faptului că oamenii se temeau să intre în parc după ce au văzut „polițistul fantomă”.

„Ce naiba, un polițist fantomă patrulează aici, ce gândesc oamenii?”, a scris un internaut.

Holograma rămâne un experiment interesant în materie de securitate urbană, combinând tehnologia AI și percepția vizuală pentru a influența comportamentul cetățenilor și a reduce infracționalitatea.

