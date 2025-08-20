Atac în stil mafiot, în plină oră de vârf

Martorii oculari au relatat că ușile a trei autoturisme s-au deschis simultan, iar mai mulți bărbați au început să se lovească cu săbii, bâte și chiar topoare, în văzul tuturor. Zeci de șoferi au rămas blocați în trafic, claxonând disperat, în timp ce trecătorii priveau șocați de la câțiva pași distanță.

Victime și măsuri legale

Conform informațiilor oficiale, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 36 de ani au fost blocați în trafic și agresați, fiind folosite obiecte contondente. Doar o singură persoană a necesitat îngrijiri medicale, ajungând la spital.

Surprinzător, până în prezent, niciunul dintre cei implicați nu a depus plângere penală și nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție.

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a deschis dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe. Cu toate acestea, niciunul dintre participanți nu a fost reținut până acum, iar ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor incidentului.

