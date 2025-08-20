Poliția și Jandarmeria au intervenit în patrulă alături de salvamari, pentru a reuși să facă față numărului mare de oameni care au avut nevoie de ajutor.

"Pe plaja "23 august" am intrat după o persoană care nu voia să iasă la mal, îl trăgeau curenții, deja mă trăgeau și pe mine, am venit cu el la mal și a sărit la bătaie la mal că de ce îmi permit să-l deranjez.

La Neptun, după ce colegii au scos o victimă de la 300 de metri din larg, am atenționat alt turist, pur și simplu a vrut să sară la bătaie, la o colegă, a vrut să dea ieri în ea, sunt foarte recalcitranți.

Le mulțumim domnilor polițiști și Jandarmeriei că ieri au patrulat împreună cu noi și ne-au ajutat să scoatem pe toată lumea din apă", spune un salvamar.