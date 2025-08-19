Bărbatul de 23 de ani din localitatea Șăulia care l-a văzut pe Emil Gânj a sunat urgent la 112 și crede că fugarul căuta de mâncare sau adăpost, anunță Realitatea Plus.

Polițiștii au venit imediat cu câini de urmă și au cercetat zona.

Localnicii sunt speriați și se tem ca nu cumva ucigașul să se ascundă în casele părăsite din zonă și să le facă rău. Între timp, bunica tinerei ucise a alertat poliția după ce a descoperit o secure într-o grădină vecină, obiect ce ar putea fi chiar arma crimei.

Emil Gânj și-a ucis fosta iubită, apoi dat foc casei acesteia. După apropae 2 luni de căutări fără succes, acesta a fost inclus pe lista celor mai căutați fugari din România, și este căutat și internațional.