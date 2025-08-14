„Apreciem atenția și abordarea strategică a Ministerului Mediului și a Guvernului României pentru activitatea GNM.

În acord cu angajamentele pe care ni le-am asumat pentru aderarea la OECD, astăzi efectivele GNM cresc focalizat pe activitatea din teren.

Pregătim noua generație de comisari de mediu, printr-o reorganizare care reduce atât numărul posturilor de conducere cât și comprimă personalul în anumite zone de suport, dar crește cu 150 numărul efectiv al comisarilor din teren. Ponderea posturilor de conducere în instituție a scăzut la jumătate, de la 12% la 6%.

De ce este necesară reforma GNM:

Pentru că noi reprezentăm singura linie de control pentru o plajă foarte largă de activități ce pot afecta aerul, apa sau solul.

Pentru că suntem o instituție serioasă care a accesat în grad de 100% fondurile din PNRR și pentru a folosi ceea ce am obținut, avem nevoie de oameni pregătiți și pasionați de mediu.

Pentru că deschidem această instituție în special către absolvenții și experții din domeniul protecției mediului, concomitent cu apropierea de vârsta de pensionare pentru mai mulți dintre colegii noștri.

⁠Pentru că este prima reorganizare serioasă a GNM din ultimii 13 ani!