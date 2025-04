Aflat în vizită la Paris pentru discuţii legate de conflictul din Ucraina, emisarul special al preşedintelui american pentru Rusia, Steve Witkoff, a afirmat că Palatul Élysée „seamănă cu clubul lui Donald Trump de la Mar-a-Lago”.

„Știți a ce arată acest palat? Arată asemănător cu clubul lui Trump de la Mar-a-Lago. Cu detalii aurii. Arată fabulos să știți. El chiar lucrează singur la reședință. Este ca un arhitect. Un designer”, a spus Witkoff.

