„Niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu preţul vieţii pentru credinţă, libertatea de exprimare, pentru convingerile lor, pentru că nu sunt în tabăra “potrivită” sau pentru alegerile politice. Condamn cu fermitate asasinatul politic din Statele Unite ale Americii! Am crezut că au apus de mult vremurile în care oamenii au murit pentru că au vorbit”.

Potrivit acesteia, ”uciderea lui Charlie Kirk este un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreagă lume care trăieşte în libertate şi democraţie”.

„Este şocant faptul că un tânăr care a avut curajul să vorbească, să-şi împărtășească public şi cu voce tare propriile convingeri, cu argumente solide, a sfârşit atât de tragic. Fiecare are dreptul la propriile idei! Sunt convinsă ca mulţi oameni de diferite opinii religioase şi politice au înţeles ce înseamnă cu adevărat această tragedie şi cum va schimba lumea”, a adăugat Firea.

pic.twitter.com/PVNloSPoRM — Gabriela Firea (@GabrielaFirea) September 11, 2025

Activistul conservator american Charlie Kirk, un aliat influent al preşedintelui Donald Trump, a fost împuşcat mortal miercuri în timp ce ţinea un discurs la o universitate din Utah, iar autorul acestui ”asasinat politic”, după cum l-a caracterizat guvernatorul statului, este în continuare căutat