Gabriela Firea: Incineratorul de nămol de la Glina este 90% finalizat

"Cea mai mare investitie de mediu din Sud-Estul Europei se apropie de final! Incineratorul de nămol este realizat in proportie de 85% iar lucrarile la Statia de Epurare a Apelor Uzate Glina avanseaza! In urma cu 4 ani, acest proiect era complet blocat", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Odată cu finalizarea stației de epurare, bucureștenii și persoanele din zonele limitrofe Capitalei vor beneficia de un mediu mai curat, fără ape poluate, de servicii de canalizare mai bune, mai spune Firea.

"Proiectul Glina este o investiție în valoare de peste 390 milioane euro (din care 226,5 milioane asigurate din fondurile nerambursabile, iar restul reprezentand contributia Primariei Capitalei) pe care am reușit s-o deblocăm în primul an de mandat, după 4 ani de litigii în instanță, unde participanții la licitație s-au contestat reciproc. Nu am pierdut nici un moment dupa semnarea contractului. Lucrarile efective au inceput in primvara anului 2019. Este un șantier care anul acesta a luat avânt. La niciun an de zile de la începerea lucrărilor, incineratorul de nămol este aproape gata și echipamentele sunt montate pe poziții. Incineratorul va putea sa preia nămolul rezultat din epurare. În prezent se înregistrează un progres fizic de 40% pentru tot acest contract, iar la incineratorul de nămol gradul de realizare este de 85%", a mai spus primarul Capitalei, Gabriela Firea.