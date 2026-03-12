Gabriela Firea cere în Parlamentul European protejarea românilor de scumpirile la energie

Europarlamentarul Gabriela Firea a declarat în plenul Parlamentul European că realitatea socială din România nu trebuie ignorată, mai ales într-un context economic dificil, în care creșterea prețurilor afectează tot mai mult nivelul de trai al populației.

Potrivit acesteia, una dintre cele mai importante măsuri pentru protejarea cetățenilor este decizia Ministerul Energiei de a prelungi plafonarea prețurilor la gaze naturale până în aprilie 2027. Firea a subliniat că această măsură reprezintă „o barieră vitală împotriva speculei” și un instrument esențial pentru menținerea stabilității economice pentru milioane de familii.

„Am cerut în plenul Parlamentului European să nu fie ignorată realitatea socială de la noi. În timp ce prețurile cresc, Ministerul Energiei a acționat decisiv prin prelungirea plafonării prețurilor la gaze până în aprilie 2027. Este o barieră vitală împotriva speculei”, a declarat europarlamentarul.

În intervenția sa, Gabriela Firea a atras atenția și asupra îngrijorării crescânde din rândul populației. Potrivit datelor invocate de aceasta, peste 70% dintre români se tem de noi scumpiri, în special în domeniul energiei, ceea ce face ca protejarea consumatorilor casnici să devină o prioritate majoră pentru factorii de decizie.

Advertising

Advertising

„Prioritatea noastră este siguranța consumatorului casnic. Nu permitem nimănui să se îmbogățească pe spatele cetățenilor, în timp de criză”, a subliniat europarlamentarul.

Totodată, Firea a evidențiat că soluția pe termen lung pentru stabilitatea prețurilor la energie o reprezintă investițiile în producția internă. Potrivit acesteia, obiectivul principal este dezvoltarea capacităților de producție energetică în România, astfel încât energia să fie mai accesibilă și produsă la nivel național.

„Obiectivul nostru este unul clar: investiții pentru energie românească ieftină, produsă acasă, pentru români. Protejăm buzunarele românilor în fața scumpirilor din energie”, a concluzionat Gabriela Firea.