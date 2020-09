Gabriel Oprea dă cărțile pe față: Dosarul accidentului, construit pentru a mă elimina din politică. Am devenit țintă

Motivul este acela ca, acum 5 ani, atat Gabriel Oprea, cat si UNPR – partidul pe care il crease de la zero – stateau foarte bine in sondaje, iar acest lucru a deranjat Sistemul. Drept urmare, DNA a fabricat acest dosar politic, acuza Gabriel Oprea, intr-un comunicat emis in numele Uniunii Militarilor si Politistilor „Mihai Viteazul”, ONG al carui presedinte este.

In plus, faptul ca dosarul este politic reiese chiar din hotararea definitiva pronuntata de catre ICCJ in 2018, privind trimiterea cauzei la Tribunalul Bucuresti.

Cu acea ocazie, judecatoarea suprema Aida Popa stabilea, negru pe alb, ca „nu exista un raport direct intre exercitarea atributiilor de serviciu ale inculpatului Gabriel Oprea, care la aceea data detinea functia de ministru al Afacerilor Interne, dar si calitatea de senator, demnitati publice, si fapta de ucidere din culpa”.

„Dosarul accidentului in care si-a pierdut viata politistul motociclist Bogdan Gigina este un dosar politic, asa cum cred ca a inteles toata lumea, inca de la inceput. Un dosar construit pentru a ma elimina din politica. Asa cum am mai spus, partidul pe care l-am construit de la zero, ajunsese in 2015 sa fie foarte bine in sondaje. Acest lucru a deranjat si eu am devenit o tinta in vanatoarea care se pornise. Hotararea definitiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 348 din 18 iunie 2018 recunoaste faptul ca nu exista nicio legatura intre exercitarea atributiilor de serviciu ale functiei de ministru al afacerilor interne pe care o detineam in 2015 si accidentul rutier in care si-a pierdut viata politistul motociclist. Lipsa acestei legaturi cu functia de ministru este si motivul pentru care dosarul se judeca la tribunal si nu la ICCJ. Dispozitivul de insotire si modul in care actioneaza el, se stie foarte bine, este organizat de politia rutiera, in baza unui plan de masuri", spune Gabriel Oprea.

"Sigur ca nu poti fi vinovat de un accident rutier, de pe bacheta din spate a autoturismului cu care te deplasezi. Cu atat mai mult cu cat autoturismul nici nu este implicat in accident. A spus-o recent si premierul Orban referitor la situatia domnului Bode. Am fost demonizat public. S-a mintit ca masina in care ma aflam pe bancheta din spate, gonea prin oras cu mare viteza. Expertiza a dovedit ca viteza de deplasare era de 58 km/h, deci sub viteza maxima legala. S-a mintit ca veneam de la o petrecere. In realitate, veneam de la o intalnire de lucru de la SRI, unde participasem ca vicepremier pentru securitate nationala", atrage atentia Gabriel Oprea.

"Acest dosar este o aberatie din punct de vedere juridic, a fost construit si folosit ca unealta pentru a distruge increderea, ajunsa la 32%, intr-un politician care a facut mult bine pentru sistemul national de securitate, dar si pentru a elimina un partid de peste 10%, un partid de patrioti. Si eu, si multi romani credem ca este nevoie in continuare de un partid de patrioti. De asemenea, dosarul acesta a fost construit si pentru a da jos un guvern bun, de care se tragea din toate partile sa fie doborat", mai spune Oprea.

"Moartea politistului Bogdan Gigina este o tragedie. O tragedie care nu ar fi trebuit sa fie folosita de nimeni in scopuri politice sau de alta natura. In orice caz, un accident ciudat. Politistul mai trecuse prin zona respectiva de doua ori, in acea zi, in alte misiuni. Si el, si echipajul de pe masina de politie fusesera avertizati de existenta acelor gropi in carosabil si confirmasera informatia cu cateva zeci de secunde inainte sa ajunga in zona respectiva", se mai arata in comunicatul semnat de Gabriel Oprea.