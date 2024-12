Este vorba despre delicioasele pere. Aceste fructe zemoase, au numeroase beneficii pentru sănătate, pe lângă faptul că sunt un deliciu oferit de natură. Iată care sunt beneficiile perelor.

Intaresc sistemul imunitar

Perele sunt bogate in vitaminele B2, B3, B6, C si K si contin, de asemenea, calciu, acid folic, potasiu, magneziu, cupru si mangan. Toate acestea le fac foarte benefice pentru sistemul imunitar. Pentru contributia sa buna de vitamina C si alti compusi antioxidanti, cum ar fi epicatechina, catechina si acidul cafeic, consumul regulat de pere ajuta la cresterea apararii organismului, reduce inflamatia si contribuie la producerea de celule albe din sange, care sunt responsabile pentru protejarea organismului, evitand aparitia bolilor.

Furnizeaza energie

Perele sunt bogate in glucoza si fructoza, astfel incat acestea ofera energie corpului nostru. Avand mai multa fructoza decat glucoza, aceasta alimentare cu energie este, de asemenea, scazuta in calorii.

Ajuta la controlul diabetului

Sangele nostru absoarbe incet carbohidratii din pere, ceea ce ajuta la prevenirea cresterii zaharului (nivelului de glucoza) in sange. Datorita aportului lor mare de fibre (de pana la trei ori mai multe fibre decat contine marul) sunt o gustare perfecta.

Contribuie la reducerea colesterolului

Datorita continutului sau de pectina, perele favorizeaza controlul nivelului de colesterol. Amintiti-va ca cea mai mare parte a pectinei se afla intre coaja si pulpa, deci este bine sa consumati peretele cu coaja.

Lupta impotriva radicalilor liberi

Dupa cum am mentionat anterior, para este bogata in vitamina C si K, care actioneaza ca antioxidanti naturali care protejeaza celulele de actiunea radicalilor liberi.

Previn osteoporoza

Nu numai pentru ca sunt bogate in calciu, dar si pentru ca contin bor, care ajuta organismul sa retina acest calciu mai bine decat alte fructe.

Reduc tensiunea arteriala

Perele contin quercitina, un antioxidant care se gaseste in piele si este benefic in reducerea tensiunii arteriale si prevenirea bolilor de cancer.

Pentru a preveni constipatia

Perele, in principal atunci cand sunt consumate impreuna cu coaja, ajuta la reglarea intestinului si la combaterea constipatiei, deoarece sunt bogate in in fibre, iar acest lucru creste volumul fecalelor si stimuleaza in mod natural miscarile intestinului. In plus, consumul regulat de pere stimuleaza eliberarea sucurilor gastrice si digestive, ceea ce il face un fruct usor de digerat.

Promoveaza pierderea in greutate

Perele pot ajuta la scaderea in greutate, deoarece aceste fructe ofera putine calorii, abunda in fibre care ajuta la reducerea poftei de mancare si au, de asemenea, un efect diuretic, astfel incat favorizeaza eliminarea excesului de lichid retinut in organism.

Ingrijirea sanatatii inimii

Para este bogata in fibre, cum ar fi pectina, care ajuta la scaderea colesterolului LDL "rau" si impiedica formarea placilor de grasime in artere, prevenind boli cum ar fi ateroscleroza, infarctul si accidentul vascular cerebral. In plus, para este bogata in potasiu si contine proprietati vasodilatatoare care ajuta la prevenirea si reglarea tensiunii arteriale ridicate.

Intaresc oasele si dintii

Perele contin minerale precum magneziu, mangan, fosfor, calciu si cupru, contribuind la reducerea pierderilor de minerale osoase si evitand probleme precum osteoporoza.

Prevenirea cancerului

Unele studii indica, de asemenea, ca perele ar putea preveni cancerul de stomac si colorectal, deoarece, in plus fata de fibre, sunt fructe bogate in antioxidanti, cum ar fi vitaminele A si C si flavonoide.

Combat imbatranirea prematura

Perele reduc efectele imbatranirii asupra pielii, prevenind aparitia ridurilor si a petelor pigmentare, intrucat prezenta antioxidantilor ajuta la eliminarea radicalilor liberi care se acumuleaza in organism. Fiind o sursa buna de fibre, perele ne ajuta sa eliminam colesterolul ”rau”. In plus, aceste fructe contribuie la neutralizarea si eliminarea metalelor grele si a elementelor nocive prezente in corpul uman, prin urmare i se dau proprietati depurative, iar activitatea sa in consolidarea sistemului cardiovascular este recunoscuta, conform specialiștilor.