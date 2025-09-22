Fritz, presiuni pe CCR pentru reforma pensiilor speciale. Reziștii plusează, amenință cu căderea Guvernului

Se fac presiuni uriașe pe magistrații de la CCR ca să respingă contestația la reforma pensiilor speciale! Liderul USR, Dominic Fritz, insistă și el că Guvernul nu ar mai avea legitimitatea necesară să rămână în funcție dacă reforma nu trece de Curtea Constituțională. Totul după ce Ilie Bolojan a amenințat în repetate rânduri că își dă demisia, iar Kelemen Hunor a întărit declarația premierului. 

”Eu cred că judecătorii la Curtea Constituţională au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis – nu este un secret – PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizati un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi. 

Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr,cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii!, a declarat Dominic Fritz. 