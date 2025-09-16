Președintele USR a petrecut două săptămâni în China

Ar fi și motivul pentru care a lipsit de la ședințele Coaliției pe tema reformei din administrație.

Totul în condițiile în care ministra de Externe USR, Oana Țoiu, critica dur vizita foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China.

Potrivit unor surse, liderul USR, Dominic Fritz a petrecut luna trecută două săptămâni în China, este vorba despre o vizită personală, mai exact la familia soției sale. Este un lucru cunoscut public acela că soția sa este cetățean chinez. Există, însă, două controverse pe această temă: pe de-o parte, faptul că această vizită se suprapune cu unele discuții extrem de importante în coaliția de guvernare, la acel moment, politicianul a lipsit de la mai multe ședințe de guvernare în care s-a discutat inclusiv de reforma în administrație. A doua controversă este legată de reacția celor din partidul său și în speță de reacția ministrului de Externe, Oana Țoiu, la vizita unor foști premieri (Adrian Năstase și Viorica Dăncilă) în China la invitația statului chinez.

Oana Țoiu a criticat această vizită și a spus că inclusiv Ambasada României a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat. Aceasta a declarat: „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați în poză lângă Putin.”