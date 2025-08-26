În ceea ce privește subvenția primăriei, aceasta va scădea până la aproximativ 382 de lei/MWh, fără TVA, care va fi acoperită prin subvenție de la bugetul local.

Până în prezent, Primăria Timişoara acorda o subvenţie de mai mult de jumătate din sumă pentru termoficare.

Reprezentanții primăriei spun că este nevoie de aceste măsuri pentru a putea susține în continuare investițiile în rețeaua de termoficare. Totul după ce schema națională de plafonare a prețurilor la energie a fost eliminată, dar și din cauza reformei reformei lui Bolojan privind eficientizarea cheltuielilor publice. Proiectul de hotărâre urmează să fie supus votului Consiliului Local.