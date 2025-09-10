Primăria Timișoara anunță că propune un regulament unitar pentru cele șase cimitire aflate în proprietatea orașului. Este vorba de cimitirele Șagului, Rusu Șirianu, Sever Bocu, Stuparilor, Săracilor – Amurgului și Stan Vidrighin.

„Una dintre schimbările importante constă în înlocuirea coroanelor din plastic cu buchete și coroane din flori naturale sau aranjamente realizate din materiale biodegradabile. Măsura are ca obiectiv reducerea poluării și a cantității de deșeuri generate în cimitire, precum și scăderea cheltuielilor de salubrizare, care depășesc, în cazul celor administrate de Horticultura, suma de 22.000 lei lunar. În acest fel, tradiția comemorării este păstrată, dar într-un mod mai prietenos cu mediul”, a informat Primăria Timișoara.

Totodată, instituția propune norme clare și în ceea ce privește atribuirea locurilor de veci. Acestea se vor acorda prin contract de concesiune valabil șapte ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. De asemenea, fiecărei persoane îi poate fi atribuit un singur loc de înhumare. Pentru anumite categorii de persoane prevăzute de lege, cum sunt eroii-martiri și luptătorii Revoluției Române din decembrie 1989, veteranii de război, cetățenii decorați, persoanele persecutate politic, cele deportate sau în prizonierat, precum și cetățenii de onoare ai orașului, locurile pot fi atribuite gratuit.

„Proiectul de hotărâre prevede și actualizarea tarifelor pentru serviciile de înhumare, funerare și de curățenie în cimitire, corelată cu rata inflației. De asemenea, se introduce o taxă suplimentară de 0,80 lei/mp, fără TVA, pentru întreținerea spațiilor verzi din cimitire, care va fi achitată de municipalitate către firmele care se ocupă de întreținerea cimitirelor”, a detaliat Primăria Timișoara.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea noului regulament și a tarifelor aferente va fi supus votului Consiliului Local Timișoara într-o ședință viitoare.