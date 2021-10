Cadrele medicale anunță că nu pot asigura oxigenul de care au nevoie pacienții pentru că au doar 81 de paturi cu surse de oxigen, iar pentru restul doar butelii care au o concentrație cu un debit mult scăzut față de nevoia pacienților.

Imaginile postate au un puternic impact emoțional.

”Situația este extrem de dificilă. Sunt mulți pacienți care vin către noi și e foarte bine că nu stau acasă, dar realitatea ne îngrijorează.

Activitatea noastră este limitată și încercăm să ne adaptăm situației, dar resursele sunt limitate.

Insuficiența severă pe care o au pacienții necesită oxigen suplimentar pe lângă terapie.

Sunt convinsă că și colegii din celelalte spitale au aceste probleme. Serviciul de Ambulanță are foarte multe solicitări.

Trebuie să acordăm pacienților tot ajutorul pe care îl putem da, ne facem datoria, dar condițiile nu sunt cele pe care ni le-am dori.

Nu avem cum să angajăm peste noapte alți asistenți sau medici, suntem tot atâția câți am fost și până acum. Volumul de muncă a crescut cu peste 25% în secțiile Covid în ultimele zile.

Dacă ne uităm doar la statistici, este poate cea mai dificilă perioadă pe care am parcurs-o în această pandemie, a declarat duminică, la Realitatea Plus, managerul de la ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler.