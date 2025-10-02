Se pare că fostul vicepremier care a împărțit mita în două categorii -șpaga de supraviețuire și șpaga de îmbogățire- a uitat de scandalul de proporții în care a fost implicat.

Joi seară, Dragoș Anastasiu a participat la recepția organizată de Ambasada Germaniei la București cu prilejul Zilei Unității Germane, care marchează 35 de ani de la reunificarea Germaniei.

Fostul vicepremier șpăgar era extrem de zâmbitor și relaxat, cu un pahar de șampanie în mână, în prezența ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene din România, Dragoș Pîslaru, și a fostului primar al Sectorului 1, Clotilde Armand.