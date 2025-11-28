Acum mai mulți ani, CCR a luat decizia ca ofiţerii SRI să nu intervină în anchetele penale, efectuând interceptări doar pe mandate de siguranţă naţională.
Augustin Zegrean afirmă că implicarea SRI în acest domeniu ar însemna un pas înapoi, după ce România a renunțat cu greu la practicile anterioare.
„N-aș merge pe mâna lor. Abia am scăpat de povestea asta. Acum o luăm de la capăt? Ne ducem înapoi? Noi am spus în 2015 că ei nu pot să asculte telefoanele fără mandat și numai pe baza de aprobare dată de judecător. Ei asta își doresc de când e lumea, să nu mai ceară aprobare de la judecător pentru a face urmărire penală”, a declarat Augustin Zegrean, fost şef CCR, la un post tv.
Președintele Nicușor Dan a declarat recent că noua Strategia Națională de Apărare include un capitol explicit pe corupție, ceea ce va duce la crearea unei secțiuni în SRI axată exclusiv pe culegerea de informații despre cazuri majore de corupție, transmise ulterior procurorilor. Această unitate va opera în misiuni sub acoperire, păstrând atribuțiile tradiționale ale SRI în domenii precum contraspionajul sau crima organizată.
„Strategia are multe capitole, bineînţeles, dacă vorbim de sabotaj, de acte de culegere de informaţii, toate astea, serviciile vor avea aceleaşi atribuţii pe care le-au avut până acum. Noutatea este expres în zona de corupţiei (...). SRI-ul este un serviciu de informaţii care are o împărţire pe departamente (...). Unele se ocupă de contraspionaj, altele de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri. Prin faptul că am pus în strategie foarte explicit capitolul corupţie, vom avea o unitate sau o secţiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de corupţie”, a explicat preşedintele României.