Acum mai mulți ani, CCR a luat decizia ca ofiţerii SRI să nu intervină în anchetele penale, efectuând interceptări doar pe mandate de siguranţă naţională.

Augustin Zegrean afirmă că implicarea SRI în acest domeniu ar însemna un pas înapoi, după ce România a renunțat cu greu la practicile anterioare.

„N-aș merge pe mâna lor. Abia am scăpat de povestea asta. Acum o luăm de la capăt? Ne ducem înapoi? Noi am spus în 2015 că ei nu pot să asculte telefoanele fără mandat și numai pe baza de aprobare dată de judecător. Ei asta își doresc de când e lumea, să nu mai ceară aprobare de la judecător pentru a face urmărire penală”, a declarat Augustin Zegrean, fost şef CCR, la un post tv.