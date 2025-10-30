Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite la București, a lansat un avertisment dur, susținând că decizia recentă a SUA de a redimensiona trupele americane din Europa, afectând și forțele staționate la Baza Mihail Kogălniceanu din România, ar fi fost luată de Pentagon în absența Președintelui Donald Trump și a Secretarului de Stat Marco Rubio.

„O mare primejdie”

Zuckerman a declarat joi seară că anunțul retragerii l-a surprins, deoarece liderii politici americani de rang înalt se aflau în acel moment într-un turneu în Asia (Japonia, Coreea, Malaezia). „Anunțul a fost făcut de Pentagon, nu de secretarul de stat Marco Rubio. [...] Șefii de la comisiile de apărare de la Senat și de la Casa Reprezentanților au scos o scrisoare comună ieri, criticând acest lucru, spunând că a fost făcut de Pentagon fără aprobarea, cred ei, a președintelui Trump. Și asta e o mare primejdie.”

Izolaționismul din Pentagon

Diplomatul sugerează că această mișcare ar putea proveni de la oficiali de rang inferior sau de la grupuri izolaționiste din cadrul Pentagonului care se opun politicii „pro-ucrainene” a administrației.

Zuckerman face o paralelă cu blocarea unui ajutor militar de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina de către un oficial al Pentagonului, un caz similar celui care a dus la concedierea unui alt responsabil.

„Sunt mulți în America care se uită la războiul din Ucraina în același fel ca în anii ’30. Acești izolaționiști există și e posibil ca unii, chiar la Pentagon, să aibă aceeași reacție și au crezut că fac ceva care ei credeau că-i bine, dar nu-i bine.”

Clarificare imediată a situației militarilor SUA din România

Fostul ambasador insistă că deciziile militare trebuie luate exclusiv de Comandantul Suprem (Președintele Trump) și de Secretarul de Stat Rubio.

El recomandă ca Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, să solicite de urgență o discuție cu omologul său american, Marco Rubio, pentru a clarifica neînțelegerile. „Cred că președintele Trump și cu Marco Rubio o să aibă o discuție, o să vadă ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și după aia trebuie să vorbească cu omologii lor din România.”