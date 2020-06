Focar de coronavirus, într-un cămin de servicii comunitare din Buzău: 17 persoane diagnosticate pozitiv

Potrivit reprezentantilor DGASPC Buzau, la Complexul de servicii comunitare din Beceni, joi au fost confirmate trei cazuri de COVID 19 in randul angajatilor, iar acum au aparut alte 14 cazuri. Este vorba despre sapte angajati ai centrului si despre sapte copii asistati.



In aceasta unitate sunt in total 32 de angajati si 24 de copii, iar dupa aparitia primelor trei cazuri, s-a trecut la testarea tuturor persoanelor, angajati si copii.



De la inceputul pandemiei si pana in prezent, judetul Buzau numara, conform raportarii de duminica, 28 iunie, un total de 522 de cazuri de coronavirus, cu 284 de persoane vindecate si 12 decese.