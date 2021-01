Florin Prunea, la „Realitatea Sportivă”: „Vasile Dâncu este cel mai puternic om din fotbalul românesc. Nu mișcă nimic fără el. E jupânul lui Burleanu”

„Vasile Dîncu e cel mai influent , cel mai puternic din fotbalul românesc. Jos pălăria pentru el! Este un om civilizat, un intelectual, dar l-am întrebat și eu: Și la CFR, și cu finu`?

Prin relația pe care o are cu Răzvan Burleanu, nu mișcă nimeni! Am simțit asta când am jucat cu echipa lui, CFR Cluj. Nu mișcă nimic fără el. (...) Are 2-3 sluji pe acolo , plătiți cu mii de euro. (...)

Am 15 ani de președinție. (...) Toată stima pentru rezultate. Tot respectul pentru Marian Copilu. (...)

Dar noi nu vedem, nu știm ce se întâmplă?! De milioanele venite de la UEFA la Cluj?

Dâncu este în spatele lui. Și Răzvan Burleanu nu face niciun pas. Nu face niciun pas fara sa ia ok-ul de acolo. Se sfătuiește în absolut toate deciziile pe care le ia în fotbalul românesc. E jupânul lui Burleanu!”, a dezvăluit duminică seară Florin Prunea, la „Realitatea Sportivă”.

Întrebat de jurnalistul Daniel Nanu pe cine vede drept contracandidat al lui Răzvan Burleanu la Federația Română de Fotbal, la următoarele alegeri, Florin Prunea l-a numit pe... social-democratul clujean Vasile Dâncu.

„Pe cine vede Florin Prunea contracandidat la Burleanu? Poate vedea un contracandidat la Burleanu?”, a întrebat Daniel Nanu.

„Da! Vasile Dâncu”, a răspuns sigur Florin Prunea.