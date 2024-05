„Ciolacu, rămâi un MITOMAN frustrat! Ai curaj să dezbatem public despre situația economică în guvernarea liberală vs. guvernarea socialistă? Nu ai. Dacă nu te ține șefu' de mână, ești praf.

2020= an de pandemie statul împrumută 149 miliarde lei

2021= an de pandemie și totuși guvernarea liberală SCADE suma împrumutată cu 18 de miliarde lei la 131 miliarde lei

Doar o guvernare de dreapta poate stopa îndatorarea statului român. Am arătat asta în 2021, o putem face din nou.

P.S. Au trecut deja 2 ani și jumătate și până acum conducerea actuală și restrânsă a PNL nu a avut nicio poziție oficială referitor la atacurile mizerabile și mincinoase ale lui Ciolacu la guvernarea liberală din 2020-2021. Guvernare care a tăiat taxele introduse de PSD, a aprobat PNRR, a aprobat Anghel Saligny etc. E ok. Românii știu cine ce a făcut și în curând ne vor spune ei ce cred despre guvernarea liberală vs guvernarea socialistă. Check, please!”, a fost mesajul lui Florin Cîțu.