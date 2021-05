„Am auzit iarăşi o nebunie, că ne cere cineva să creştem taxele. (...) Nimic din ce am spus noi acolo (la Bruxelles - n.red.) nu e diferit de ce avem în programul de guvernare. (...) Din contră, eu am spus din primul moment, şi în 2019 şi acum, nu vom creşte taxele. Discuţia mea şi cu Comisia Europeană şi cu alte instituţii internaţionale a fost clară: nu vom creşte taxe! Vă vom arăta că putem să aducem venituri la buget mai mari. Nu ştiu de unde ies aceste idei. Chiar nu vreau să le comentez, nu are sens. Nu creştem taxe, şi românii ar trebui să urmărească exact ce se întâmplă”, a declarat Florin Cîțu, joi seară, la un post TV.

„A apărut vreun act normativ care arată aşa ceva? Nu, pe nicăieri. Discuţii bineînţeles că vor fi peste tot. Specialiştii între ei discută tot felul de soluţii, încearcă măsuri şi aşa mai departe. Se uită ce au făcut alţii în alte ţări, dar noi să ne uităm pe fapte, ce decizii luăm. Nu se discută, în acest moment nu există aşa ceva", a adăugat premierul.

Premierul a vorbit despre măsuri viitoare pentru creșterea economică.

„Vom lua măsuri în această perioadă pentru a ne asigura o creştere economică şi măsuri care să-i ajute pe români. Toate aceste măsuri le vom lua în consultare cu românii, vom veni şi le vom prezenta şi vor fi măsuri care sunt benefice pentru români", a mai precizat Cîțu.