Crizanteme

Crizantemele sunt, fără îndoială, reginele florilor de toamnă în grădini. Aceste flori vin într-o gamă variată de culori, de la alb, galben, portocaliu, roz la mov și roșu. Sunt plante perene și foarte rezistente, putând să supraviețuiască chiar și la temperaturi mai scăzute. Crizantemele au inflorescențe bogate, cu petale dese și fine, care pot avea forme variate, de la globulare la stelate. Aceste flori preferă locuri însorite, soluri bine drenate și un regim de udare moderat. Înflorirea lor poate dura până la primele înghețuri ușoare.

Daliile

Deși daliile încep să înflorească vara, acestea continuă să înflorească până toamna târziu, oferind o gamă largă de forme și culori, de la nuanțe delicate de roz, la culori intense de roșu, galben și purpuriu. Daliile au flori mari, în formă de glob, sau flori cu petale subțiri și ascuțite, ce oferă un aspect luxuriant. Sunt disponibile în mărimi diferite, de la cele pitice la soiurile gigantice. Preferă solurile bogate în nutrienți, bine drenate și expunerea la soare. Ele trebuie plantate primăvara și, dacă sunt cultivate în zone mai reci, tuberculii lor trebuie scoși din pământ și protejați pe timpul iernii.

Cârciumăresele

Cârciumăresele sunt flori anuale foarte populare în grădinile de toamnă, datorită culorilor lor vii și capacității de a rezista până la primele înghețuri. Ele vin într-o varietate de culori, de la roșu intens la galben, portocaliu, roz și alb. Florile sunt mari, cu petale groase, iar plantele pot ajunge la înălțimi variate, în funcție de soi. Au nevoie de mult soare și sol bine drenat. Sunt foarte rezistente la secetă, dar trebuie udate regulat pentru o înflorire abundentă.

Gălbenele

Gălbenelele sunt flori anuale care pot înflori până toamna târziu, în funcție de condițiile meteorologice. Sunt cunoscute pentru culoarea lor galben-portocalie vibrantă și pentru utilizările lor medicinale. Florile sunt mari, strălucitoare, cu petale dese dispuse circular, și pot aduce un aspect rustic în grădină. Gălbenelele preferă soarele și lumina și un sol bine drenat, însă pot tolera și semiumbra. Sunt rezistente și nu necesită îngrijire specială.

Helenium

Heleniumul este o plantă perenă care înflorește spre sfârșitul verii și continuă toamna, oferind flori în nuanțe calde de galben, portocaliu și roșu. Ele sunt adesea folosite pentru a adăuga textură și culoare în grădinile de toamnă. Florile sunt rotunde, cu petale care pot fi drepte sau ușor ondulate, în jurul unui centru proeminent. Necesită soare plin și soluri bine drenate. Sunt plante perene care se adaptează ușor și atrag multe insecte benefice.

Anemone de toamnă

Anemonele de toamnă sunt flori delicate care încep să înflorească în august și continuă până în octombrie. Florile sunt elegante, de culoare albă, roz sau mov, și oferă un aspect aerisit grădinii de toamnă. Florile au un centru galben și petale fine, așezate pe tulpini subțiri, care le conferă o mișcare grațioasă în vânt. Necesită soluri bine drenate, bogate în humus, și expunere la soare sau semiumbră. Sunt perene și relativ ușor de întreținut.



