Cu toate ca sfarsitul verii sau inceputul toamnei este de regula perioada in care se face recoltarea, nu trebuie sa uiti de faptul ca fertilizarea de toamna a pomilor fructiferi este foarte importanta. Practic, ajuti pomii sa se regenereze si ii ajuti sa rodeasca in anul ce urmeaza.

Pomii au nevoie de ingrasamant pentru formarea mugurilor generativi, dar si a celor vegetativi, dar in acelasi timp pentru a le creste rezistenta pe timp de iarna. In acelasi timp, pomii au folosit nutrientii pentru a coace fructele, asa ca au nevoie neaparat de fertilizare.

Pomii fructiferi au nevoie de potasiu, fosfor, magneziu si calciu. De regula, la sfarsitul sezonului se evita folosirea azotului pentru ca acesta va favoriza dezvoltarea lastarilor care o sa fie afectati de frig. Ideal este sa folosesti azot doar la inceputul sezonului.

Foarte important este insa potasiul pentru ca acesta creste rezistenta pomilor la temperaturile scazute, dar si ajuta si la acumularea sau redistribuirea zaharurilor ce impiedica inghetarea mugurilor sau a lastarilor. Totodata, potasiul este util si in sezonul cald pentru ca accelereaza procesul de coacere a fructelor.

Mai multe pe Cum sa.