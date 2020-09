Firea, cu tunurile pe DSP București: "25.000 de euro, blocați. O țară întreagă stă în pixul unei doamne numite politic"

Edilul a precizat ca situatia de fata se refera la o decizie din luna aprilie a Ministerului Snatatii, conform careia toate cheltuielile autoritatilor locale in lupta cu COVID-19 vor fi decontate ori de la Guvern, din fonduri nationale, ori din fonduri europene. Cu toate acestea, de trei luni toate proiectele initiate si validate inclusiv de catre experti in fonduri europene, insa acestea sunt blocate din cauza unui "banal aviz de la DSP". "Din cauza doamnei director Nicolescu, numita politic, nu se pot atarge cele 25.000 de euro fonduri europene", a aratat social-democratul.

Mai mult, Gabriela Firea sustine ca fondurile de care dispune sunt pe sfariste si ca a fost nevoita sa taie de la alte institutii "sume importante pentru a face fata situatiei pandemice de la acest moment".

"Fac apel la primul-ministru, care spune de fiecare data inde claratiile publice ca ii pasa de fondurile europene, ca noi toti trebuie sa ne straduim, sa facem proiecte bune, sa absorbim acesti bani. Iata ca noi ne-am indeplinit misiunea, dar mai departe stam toti, sta o tara intreaga in pixul unei doamne de la DSP, aceasta institutie care in tot acest timp i-a chinuit pe romani si nu doar in Bucuresti, ci si in intreaga tara. Eu ma astept ca astazi sa primim totusi un raspuns de la Guvern, care sa inteleaga ca aici nu este interesul Primariei Capitalei sau al meu, ci interesul superior al tuturor romanilor, al tuturor bucurestenilor care au nevoie de investestitii reale in sanatate si au nevoie de bugete. Este dreptul nostru. De ce nu putem sa-i atragem? Din cuza unui functionar numit politic la DSP Bucuresti? Iata intrebari la care astept un raspuns imediat in numele bucurestenilor", a afirmat Firea.