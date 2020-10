Festivalul de Film ASTRA, exclusiv online în 2020

„Ediția Open Air a festivalului a întrecut așteptările tuturor. Dar nu ne-a permis să arătăm întregul program, pentru că vizionarea filmelor în aer liber poate fi făcută doar seara. De aceea am decis să prezentăm online o parte din selecția Astra Film Festival 2020. Este vorba în special de cele două secțiuni de competiție și de un amplu program de industrie. În plus, am pregătit o selecție din filmele preferate de public la edițiile anterioare, astfel încât să poată fi văzute de aceia care nu au ajuns să le vadă la Sibiu. Timp de zece zile, va fi cu adevărat festival online, iar cei care vor prinde gustul trebuie să ia în calcul încă de acum să facă o pauză de Netflix”, a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.