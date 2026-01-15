Ce numere s-au extras la Loto 6 din 49. Reportul trece de 3 milioane de euro

Anemia este o afecțiune cu care se confruntă multă lume în zilele noastre. Organismul în cazul anemiei este în imposibilitatea de a produce aceste celule roșii sau produce unele defecte. Ea poate avea cauze mai complicate, cum ar fi anumite boli care atacă celule roșii sau pierderi masive de sânge, iar altele mai simple, cum ar fi o alimentație săracă în nutrienți, nu tocmai echilibrată. Ce spun specialiștii despre alimentația necesară în cazul acestei afecțiuni!