Ce numere s-au extras la Loto 6 din 49. Reportul trece de 3 milioane de euro

Care au fost numerele norocoase la tragerea de joi
Joi s-au tras din nou bilele norocoase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. După ce duminică Loteria Română a dat peste 33.000 de câștiguri, românii au stat din nou cu ochii pe extrageri, sperând la lovitura vieții.

Numerele extrase

  • Loto 6/49: 44, 11, 45, 46, 33, 19

  • Noroc: 6 0 2 6 2 5 0

  • Joker: 9, 45, 28, 15, 7 + 13

  • Noroc Plus: 9 8 8 2 0 9

  • Loto 5/40: 33, 20, 30, 4, 23, 15

  • Super Noroc: 1 1 2 5 5 7

Premiile explodează!

Nimeni nu a nimerit marile combinații, așa că reporturile cresc spectaculos:

  • Loto 6/49: peste 15,5 milioane lei (peste 3 milioane €)

  • Noroc: peste 5,5 milioane lei

  • Joker: report uriaș – peste 47,5 milioane lei (aproape 9,4 milioane €)

  • Noroc Plus: peste 261.000 lei

  • Loto 5/40: peste 224.000 lei

  • Super Noroc: peste 157.000 lei

Următoarea extragere Loto va fi duminică, 18 ianuarie.