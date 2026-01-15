Ce numere s-au extras la Loto 6 din 49. Reportul trece de 3 milioane de euro

Numerele extrase
Loto 6/49: 44, 11, 45, 46, 33, 19
Noroc: 6 0 2 6 2 5 0
-
Joker: 9, 45, 28, 15, 7 + 13
-
Noroc Plus: 9 8 8 2 0 9
-
Loto 5/40: 33, 20, 30, 4, 23, 15
Super Noroc: 1 1 2 5 5 7
Premiile explodează!
Nimeni nu a nimerit marile combinații, așa că reporturile cresc spectaculos:
Loto 6/49: peste 15,5 milioane lei (peste 3 milioane €)
-
Noroc: peste 5,5 milioane lei
Joker: report uriaș – peste 47,5 milioane lei (aproape 9,4 milioane €)
Noroc Plus: peste 261.000 lei
Loto 5/40: peste 224.000 lei
Super Noroc: peste 157.000 lei
Următoarea extragere Loto va fi duminică, 18 ianuarie.