„În loc să desfășoare o activitate constructivă în cadrul instituțiilor existente, în special în Consiliul Nord-Atlantic, NATO a ales calea unei militarizări accelerate a Nordului și a întărit prezența sa militară de acolo sub pretextul imaginar al unei amenințări în creștere a Moscovei și Beijingului”, a transmis Ambasada Rusiei la Bruxelles, sediul Alianței Nord-Atlantice.

Reprezentanții misiunii diplomatice au acuzat Alianța că folosește discursul privind securitatea Groenlandei pentru „a-și promova agenda antirusă și antichineză”, denunțând o „retorică agresivă”. „Arctica trebuie să rămână un teritoriu al păcii, dialogului și colaborării echitabile”, se arată în comunicat.

Tensiunile au crescut după ce președintele american Donald Trump și-a reiterat, la începutul lunii ianuarie, ideile legate de importanța Groenlandei pentru securitatea națională a SUA, afirmând că Washingtonul nu exclude opțiunea folosirii forței pentru ocuparea teritoriului arctic aflat sub suveranitate daneză.

Potrivit vicepremierului groenlandez Mute Egede, soldați din mai multe țări aliate urmează să fie prezenți „în următoarele zile” în Groenlanda, în cadrul exercițiului danez „Arctic Endurance”.

Macron și liderii europeni își consolidează prezența militară prin mijloace terestre, aeriene și maritime în Groenlanda pe fondul tensiunilor cu SUA

Franța, Suedia, Germania și Norvegia au anunțat deja că vor participa cu personal militar pentru o misiune de recunoaștere, vizând întărirea capacităților de apărare colectivă în zonă.