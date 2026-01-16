Ninel Peia, după ce opoziția a depus moțiune simplă împotriva lui Ilie Bolojan: ”Educația a intrat într-o zonă periculoasă de austeritate fără protecție”

Sursă: Realitatea PLUS

Senatorul Ninel Peia, chestor al Senatului și lider al Grupului PACE – „Întâi România”, a declarat, vineri, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Educația a intrat într-o zonă periculoasă de austeritate fără protecție, iar viitorul României este amânat în numele unui prezent contabil, motiv pentru care opoziția a depus o moțiune simplă împotriva lui Ilie Bolojan, care a preluat interimatul la Ministerul Educației.

”Este foarte simplu și este și unic în istoria Parlamentului României, pentru că nu poți depune o moțiune simplă împotriva unui prim-ministru, dar poi depune o moțiune simplă împotriva unui ministru, chiar și interimar, pentru că legea nu distinge.

Această moțiune se intitulează ”Educația între avarie și abandon sau cum sunt transformați studenții în colateral- bugetari”.

Bineînțeles, că o moțiune simplă nu produce o demisie automată, dar vă garantez că produce responsabilitate politică și aici vreau să punctez foarte clar, sub conducerea ministrului interimar al Educației, domnul Ilie Bolojan, Educația a intrat într-o zonă periculoasă de austeritate fără protecție, de reformă fără spijin, și de responsabilitate fără asumare” , a declarat Ninel Peia, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Senatorul a subliniat că ”oamenii știu că un student are nevoie de peste 2.000 de lei lunar pentru a rămâne în sistemul educațional și nu pentru confort, nu pentru distracție, ci pentru mâncarea cea de toate zilele, cazarea, transportul și materialele de studiu”.

”Bursele acestea acoperă mai puțin de jumătate din necesarul minim, fondurile pentru burse au fost reduse, facilitățile de transport au fost limitate, sprijinul statului este acordat doar 9 luni pe an, de parcă viața de student e suspendată în vacanță” , a mai spus liderul Grupului PACE – „Întâi România”.

Potrivit lui, educația este tratată, în prezent, ca o cheltuială incomodă și cu ca o investiție strategică în viitorul acestei țări.

”Să știți că diferența dintre viața de student și cât oferă statul este împinsă cu nonșalanță pe spatele studenților și al familiilor lor. De aceea, Grupul PACE- Întâi România spune clar și răspiicat: Educația este tratată ca o cheltuială incomodă și nu ca o investiție strategică, iar când educația este tăiată, nu se face economie, ci se face export de inteligență.

Grupul de senatori PACE- Întâi România solicită prin această moțiune simplă: recunoașterea oficială a costurilor reale a vieții de student, reanalizarea urgentă a sistemului de burse și facilități, introducerea unui mecanism de protecție socială pentru studenții vulnerabili, pentru că avem foarte mulți studenți care pot să abandoneze școala, încetarea politicilor de austeritate aplicate educației fără măsuri compensatorii și, urgent, numirea unui ministru al Educației cu mandat deplin și cu viziune pe termen lung.

Sprijinul social pentru educație care a fost redus de domnul Ilie Bolojan, în acest context inflaționist, accesul la educație a devenit în acest moment tot mai dependent de venitul familiei, iar viitorul României este amânat în numele unui prezent contabil” , a conchis Ninel Peia.