Mario De Mezzo, primarul Slatinei: „Am fost obligați să dublăm taxele, dar am ales cota minimă pentru a evita un colaps și mai mare”

Sursă: Realitatea

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a oferit o explicație detaliată privind mecanismul creșterii taxelor locale, subliniind dificultățile cu care se confruntă administrațiile publice în actualul context economic.

Primarul din Slatina a punctat faptul că, deși valoarea imobilelor a crescut spectaculos în ultimii ani — un apartament care costa 40.000 de euro ajungând acum la 100.000 de euro — presiunea fiscală trebuie să rămână justificată și suportabilă pentru cetățeni.

„Cota minimă” ca scut împotriva tarifelor maximale

Edilul a clarificat situația concretă de la Slatina, unde impozitul pentru un apartament cu două camere a ajuns la 380 de lei. De Mezzo susține că administrația locală a fost nevoită să aplice cota minimă prevăzută de lege pentru a proteja populația.

„Dacă nu am fi aplicat cota minimă, ar fi intrat automat în vigoare cotele maxime, iar impozitul ar fi ajuns la aproximativ 800 de lei. Am dublat taxele pentru că nu am avut de ales, dar am căutat varianta cea mai puțin dureroasă pentru oameni”, a explicat primarul.

Critici la adresa guvernării și responsabilitatea PNL

Mario De Mezzo nu a ezitat să critice dur modul în care a fost condusă țara, folosind o metaforă sugestivă: „Este ca atunci când cineva conduce o mașină, o împrumută fratelui său, iar acesta o strică”. El a descris guvernarea condusă de Marcel Ciolacu drept una „catastrofală”, care a călcat totul în picioare, dar a recunoscut, în spirit de onestitate politică, și erorile propriului partid: „Nu încerc să scot PNL din ecuația greșelilor; am criticat partidul ori de câte ori am simțit nevoia”.

Apel către Ilie Bolojan: Banii din taxe să rămână în comunitate

Primarul Slatinei a subliniat că presiunea unpopularității acestor măsuri cade exclusiv pe umerii aleșilor locali, chiar dacă deciziile de majorare vin de la nivel guvernamental. În acest context, el îi transmite un mesaj clar premierului Ilie Bolojan, subliniind că direcția aleasă este una pentru stabilitatea țării, dar cu costuri sociale enorme.

„Ma aștept ca taxele locale să rămână în comunitățile locale. În momentul în care Guvernul taie din fondurile alocate și simultan mărește taxele locale, este imperativ ca acei bani să rămână la dispoziția primăriilor. Trebuie să le arătăm oamenilor că banii lor se întorc în investiții directe la ei în comunitate”, a conchis Mario De Mezzo.