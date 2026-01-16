Marius Budăi, atac frontal la adresa lui Bolojan: „Prima locuință nu se impozitează în alte țări. Nu-i mai dezinformați pe români. Fiți și om, nu doar premier!”

Sursă: Realitatea NET

Fostul ministru al Muncii, Marius Constantin Budăi, a lansat un atac public la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a susținut că impozitele pe proprietate din România ar fi mai mici decât în alte state europene. Budăi afirmă că declarația este „insultătoare” pentru românii cu venituri mult sub media UE și acuză Guvernul că aplică măsuri de austeritate fără a ține cont de realitatea socială.

În mesajul său, liderul PSD subliniază că în numeroase țări europene prima locuință nu este impozitată deloc sau beneficiază de reduceri semnificative, în timp ce în România taxele cresc în paralel cu scăderea puterii de cumpărare. Budăi reproșează Executivului că nu a fost interesat de comparațiile europene atunci când a fost vorba de majorarea salariului minim, dar le folosește acum pentru a justifica creșterea impozitelor.

„Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, dacă tot ați crescut impozitele pe proprietate, vă rog măcar să nu-i dezinformați pe cetățeni că la noi aceste taxe ar fi mult mai mici decât în restul Europei! Afirmația este insultătoare la adresa milioanelor de cetățeni români, ale căror venituri sunt cu mult mai mici decât media UE. Când vă ceream să majorați salariul minim, nu vă mai interesa comparația cu restul Europei! În plus, este o dezinformare! Sunt multe state în UE unde regimul impozitării locuințelor este mult mai rezonabil decât în România.

„Fiți și om, nu doar prim-ministru!”

Sunt mai multe țări unde prima locuință nu se impozitează, în ideea că acolo oamenii locuiesc, nu produc venituri. Franța, Italia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Croația, Luxemburg, Malta nu impozitează prima locuință. La vecinii noștri bulgari impozitul pe prima locuință e redus cu 50%, iar în alte state, precum Portugalia, Polonia, Ungaria, Belgia impozitul pe prima locuință are o valoare modică, pe metru pătrat, nu la valoarea de piață, pentru că nu toți fac afaceri imobiliare și, în fond, taxa este pe proprietate, nu este pe o tranzacție!

Apoi, în alte state, guvernele au stabilit cote de impozitare mai reduse pentru familiile cu mulți copii, pentru cei cu venituri mici sau pentru tinerii care își cumpără prima locuință. Deci, vă rog, nu-i mai dezinformați pe cetățenii români! Iar dacă tot insistați pe această linie a austerității, aveți măcar puțină compasiune față de cei cărora le cereți să strângă cureaua! Fiți și om, nu doar prim-ministru!”, a postat Marius Budăi pe Facebook.