Ilie Bolojan, pus la zid chiar de proprii lideri din PNL din cauza măsurilor fiscale draconice: „Sunt alternative, nu doar taxe și tăieri!”

În interiorul PNL cresc tensiunile față de deciziile luate de premierul Ilie Bolojan, actualul lider al partidului. Mai mulți politicieni importanți din cadrul formațiunii contestă măsurile de austeritate adoptate de guvern, despre care spun că afectează direct comunitățile locale și pun presiune pe administrațiile din teritoriu.

Printre vocile critice se numără și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Acesta afirmă că populația nu ar trebui să îi considere responsabili pe primari pentru majorarea taxelor și impozitelor locale, întrucât schimbările au fost decise la nivel guvernamental. Administrațiile locale, spune el, au fost puse în situația de a suporta consecințele și de a explica oamenilor decizii pe care nu le-au luat.

Ilie Bolojan, pus la zid de lideri din propriul său partid

Tuma atrage atenția că există și alte modalități de a crește veniturile statului, precum stimularea investițiilor, dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă, nu doar majorări de taxe și tăieri bugetare. În opinia sa, una dintre cele mai mari probleme este lipsa de predictibilitate: autoritățile locale nu știu cum își vor construi bugetele, deoarece nu este clar ce cote din impozitul pe venit și TVA vor primi, conform informațiilor furnizate de Realitatea Plus.

De asemenea, faptul că Ilie Bolojan nu comunică deloc cu reprezentanții administrațiilor locale, amplifică și mai mult nemulțumirile și tensiunile. Lideri din teritoriu susțin că nu a existat o consultare serioasă înainte de adoptarea măsurilor, ceea ce adâncește ruptura internă din partid.