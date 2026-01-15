„Cărțile au fost trimise de la editura Creator Libris, cu garanție că o să apară până în ziua lanțării, adică astăzi la ora 14. Când editura a sunat firma de transport și s-au interesat cei cu cărțile, au spus că cărțile sunt încă în vamă, se vămuiesc, ăsta a fost răspunsul. Deci cărțile au întârziat, nu au ajuns la lansare, vor ajunge mâine sau nu e clar când, cert este că nu au ajuns în timp util”, a explicat Dan Dungaciu.

Exemplarele cărții lui Dan Dungaciu, oprite la vama moldovenească: „Nici Donald Trump nu a reușit să treacă Prutul”

Cu ironie, acesta a remarcat că „nici Donald Trump nu a reușit să treacă Prutul”, făcând aluzie la blocajele frecvente de la frontiera româno-moldovenească.

„Nu știu dacă este ceva obișnuit, nu știu dacă este ceva uzual, cert este că am făcut o conferință pe marginea unei cărți pe care nu am reușit să o lansăm. Ironia sorții, Donald Trump n-a reușit să treacă Prutul, cel puțin nu în termeni utili. Frontiera aceasta ne încurcă extrem de tare, iată că nici Donald Trump, președintele Americii, sau cartea cu discursul de Donald Trump, președintele Americii, n-a reușit să depășească aceste impedimente”, a adăugat expertul român”, a spus Dungaciu, subliniind că astfel de obstacole arată cât de problematică rămâne circulația dintre cele două state.

Evenimentul a avut loc joi, 15 ianuarie, fiind organizat de Grupul de politică externă Titu Maiorescu din România. În cadrul conferinței au participat oficiali de pe ambele maluri ale Prutului, alături de experți, politicieni și jurnaliști, conform ziua.md.

Pe lângă Dan Dungaciu, în prezidiu s-au aflat senatorul român Petrișor-Gabriel Peiu, liderul fracțiunii AUR din Senatul României, deputatul moldovean Vasile Costiuc, fostul ambasador la Washington Igor Munteanu și expertul IDIS „Viitorul” Veaceslav Ioniță.

Participanții au discutat despre necesitatea unui dialog matur privind schimbările globale și despre poziția României și a Republicii Moldova în noul context geopolitic.

Totodată, s-a făcut referire la recentele declarații ale președintei Maia Sandu privind atitudinea față de o posibilă reunificare cu România.

Publicat în 2025, volumul „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump” reunește cele mai relevante discursuri ale fostului președinte american, analizate și contextualizate de Dan Dungaciu pentru o mai bună înțelegere a strategiei geopolitice a SUA.