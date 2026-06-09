Fermierii terorizați de urși au venit la poarta Palatului Cotroceni pentru a cere modificarea legii
Atacurile urșilor s-au înmulțit
Fermierii revoltați de lipsa unor măsuri eficiente pentru protejarea fermelor în fața atacurilor urșilor s-au adunat marți la poarta Palatului Cotroceni, penteu a depune un meomeanru, Oamenii sunt teroirozați d etacurile tot mai frecvenet ale iamelor sălabtice cer intervenția autorităților și soluții urgente pentru limitarea pagubelor.
Fermierii au venit la sediul Președinției pentru a depune un memoriu adresat direct președintelui Nicușor Dan, după ce legea privind vânătoarea urșilor a fost respinsă.
Șeful statului a atacat la Curtea Constituțională legea care stabilea noile cote de intervenție și prevenție pentru populația de urs brun, invocând vicii de constituționalitate și încălcări ale normelor europene privind protecția speciilor sălbatice.
CCR va discuta sesizarea pe 24 iunie.
Între timp, atacurile urșilor, dar și incidentele grave provocate de oameni în care au fost implicați urși, s-au înmulțit îngrijorător în ultima perioadă.
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