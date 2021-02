Femeie amenințată cu pistolul după o șicanare în trafic

Incidentul a avut loc in zona centrala a orasului Oradea, in jurul orei 17.50.

"La ora 17:55, IPJ Bihor a fost sesizat printr-un apel de urgenta, de o femeie de 31 de ani din Oradea, ca in urma unei sicanari pe care tocmai a avut-o in trafic cu ocupantii unui autoturism, in zona parcului 1 Decembrie din Oradea, unul dintre acestia ar fi amenintat-o cu un pistol. Politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Oradea au depistat in trafic autoturismul respectiv, pe care l-au oprit in Piata Unirii, la aproximativ un minut de la primirea apelului de urgenta. Politistii oradeni i-au identificat pe cei doi ocupanti al autoturismului oprit ca fiind doi tineri de 26 si 21 de ani, ambii din comuna Bals, judetul Iasi", a declarat Alina Farcuta, purtator de cuvant al IPJ Bihor, pentru bihon.ro.

Cei doi tineri au fost dusi la sectia de politie, dar au fost eliberati ulterior. "In autoturismul tinerilor din judetul Iasi a fost descoperit un pistol, aparent de tip air-soft, care urmeaza sa fie expertizat. Politistii oradeni s-au autosesizat in cauza si au intocmit pe numele tanarului de 26 de ani, dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de amenintare", a mai spus comisarul-sef Alina Farcuta.