Fata incendiată în Mehedinți a fost OPERATĂ a treia oară. Concluziile medicilor

Fata de 17 ani, încendiată de Ion Turnagiu, este internată la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Până marți, adolescenta incendiată de Ion Turnagiu a putut respira doar cu ajutorul aparatelor, din cauza arsurilor de pe căile respiratorii.

Tânăra a fost incendiată pe 12 iunie de Ion Turnagiu, care a mers la locuința acesteia, a turnat benzină pe ea și apoi i-a dat foc, după care a plecat. Bărbatul, eliberat condiționat în mai 2019, după ce a comis cinci crime, îl cunoștea pe tatăl fetei, alături de care muncise timp de câteva zile în Olanda.

Bărbatul de 45 de ani care i-a provocat arsurile fetei a murit înainte cu o zi de a treia operație a adolescentei din localitatea Dârvari.

Ion Turnagiu a murit luni noapte la Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin.

Acesta era internat la spital după ce, săptămâna trecută, a încercat să se sinucidă în arestul Poliției Mehedinți. S-ar fi spânzurat cu ajutorul unui tricou, însă a fost găsit la timp de autorități și dus de urgență la spital. Agenţii l-au resuscitat până la sosirea echipajelor de salvare, însă starea lui de sănătate era gravă. Bărbatul era în comă de gradul IV.

Criminalul Ion Turnagiu a murit, luni seară, în jurul orei 23.30.

Bărbatul a fost internat în spital în data de 25 iunie, după tentativa de sinucidere. El se afla în arestul IPJ Mehedinţi din 13 iunie. El a fost arestat preventiv după ce a incendiat-o pe fată ăn 12 iunie. La patru zile de la arestarea sa, și-a recunoscut fapta în fața procurorilor. Bărbatul de 45 de ani nu a vrut să spună însă care a fost motivul gestului său șocant.

Ion Turnagiu a fost condamnat la închisoare pe viaţă, în 1994, fiind găsit vinovat de cinci crime. A fost eliberat condiţionat din puşcărie, în 2019, printr-o hotărâre a Tribunalului Mehedinţi.

Parchetul General a început verificarea procurorilor care s-au ocupat de anchetă, după ce tânăra incendiată a reclamat că a fost violată de bărbat.

S-au ridicat și multe semne de întrebare cu privire la decizia de eliberare a bărbatului deși fusese condamnat pe viață pentru cinci crime. Pe 16 iunie, ministrul Justiției a decis demiterea directorului și adjunctului de la Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin. Totul, după eliberarea condiționată a acestuia.

„Nu era reabilitat, persoana respectiva se afla in executarea unei pedepse a detentiunii pe viata. Fusese privat de libertate din data de 27 noiembrie 1993. Pana la momentul respectiv a fost discutata in Comisia de propunere a penitenciarului de noua ori intrucat se afla incarcerat in regim deschis. Avea 32 de recompense si 215 zile castig din munca. Comisia din cadrul penitenciarului a propus eliberarea conditionata", a declarat Cosmin Sima, vicepreședinte Tribunal Mehedinți, pe 16 iunie, potrivit Realitatea PLUS.

Bărbatul de 45 de ani a fost condamnat în 1993 după ce a ucis cinci persoane. El a fost pus în libertate anul trecut, pentru bună purtare.

Criminalul Ion Turnagiu a fost eliberat condiţionat din închisoare în 10 mai 2019. Tribunalul Mehedinţi a considerat că deţinutul îndeplineşte condiţiile de eliberare, chiar dacă acesta fusese condamnat la închisoare pe viaţă pentru crimelesăvârşite în 1993, la vârsta de 18 ani:

- Martie 1993: Prima victimă, o femeie.

- Octombrie 1993: Triplă crimă – Soț și soție, femeia era însărcinată în 7 luni.

- Noiembrie 1993: a treia crimă – O victimă, omor deosebit de grav, cu premeditare.

În 2014, le-a cerut judecătorilor să-l pună în libertate. Reprezentanţii Administraţiei Penitenciarelor susţin că i-au dat aviz negativ, iar el a rămas în puşcărie numai că, anul trecut, a beneficiat de legea recursului compenstoriul și a fost pus în libertate.