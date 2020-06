Criminalul din Mehedinți recunoaște că i-a dat foc fetei de 17 ani. Vezi CE le-a spus procurorilor

Bărbatul de 45 de ani din Mehedinți a recunoscut, în fața procurorilor, gestul său șocant. A refuzat, însă, să spună și care a fost motivul.

"Singura impresie pe care mi-am putut-o face este din declaratia lui. Declaratia este foarte scurta, este o singura fraza, recunoaste fapta si ii pare rau, deci nu a sustinut ca nu are remuscari, dar nu a vrut sa dea alte amanunte", a declarat Fănică Cercel, purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti.

De cealaltă parte, fata de 17 ani se află în continuare în stare gravă în spital și, până acum, nu a fost vizitată de nimeni. Tatăl său este la muncă în Olanda.

"Este, să spunem, relativ stabilă. Este, în continuare, în stare critică, ne luptăm să o ținem într-un echilibru. Arsurile sunt de gradul III cele mai multe, adică foarte profunde. Aproape toate necesită intervenții chirurgicale", a afirmat, intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus, Raluca Alexandru, purtator de cuvant la Spitalul Gerigore Alexandrescu din Capitala, acolo unde este internata in prezent fata.

Parchetul General îi verifică acum pe procurorii care s-au ocupat de anchetă, după ce tânăra a reclamat că a fost violată de bărbat.

S-au ridicat și multe semne de întrebare cu privire la decizia de eliberare a bărbatului deși fusese condamnat pe viață pentru cinci crime.

"Nu era reabilitat, persoana respectiva se afla in executarea unei pedepse a detentiunii pe viata. Fusese privat de libertate din data de 27 noiembrie 1993. Pana la momentul respectiv a fost discutata in Comisia de propunere a penitenciarului de noua ori intrucat se afla incarcerat in regim deschis. Avea 32 de recompense si 215 zile castig din munca. Comisia din cadrul penitenciarului a propus eliberarea conditionata", a declarat Cosmin Sima, vicepreședinte Tribunal Mehedinți

Bărbatul de 45 de ani a fost condamnat în 1993 după ce a ucis cinci persoane. El a fost pus în libertate anul trecut, pentru bună purtare.