După cum a transmis sâmbătă Realitatea Plus, astfel de nori nu sunt văzuți aproape deloc în România, fiind specifici zonei de nord a Australiei. Este vorba de un nor sub forma unui cilindru care se poate întinde pe o distanță de 900 km și poate avea o grosime de 2 km. Numele sub care e cunoscut fenomenul: "morning glory", iar aspectul e fabulos:

Așa au arătat norii văzuți sâmbătă în Capitală: