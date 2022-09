Nicolae și-a amintit de o întâlnire privată cu Regina Elisabeta a II-a, pe care a descris-o ca fiind una dintre cele mai emoționante întâmplări din viața sa. „Nu puteam să cred că am fost față în față cu regina Elisabeta a II-a. A fost un personaj care a condus familia regală prin foarte multe provocări. A fost un exemplu de inspirație nu doar pentru oamenii de rând, ci și pentru alți lideri ai lumii. Iar eu am fost în fața ei, nu am putut să cred. Îmi amitesc că au venit după ea foarte mulți câini. Cred că avea vreo 7 după ea. Erau foarte prietenoși. Am plecat din sala de așteptare pe un coridor foarte lung, erau foarte multe dulapuri pline de obiecte din argint, foarte valoroase și am fost uimit de aceste bijuterii. Și tablouri. Am ajuns într-o sală mai mică în care eram 5 persoane: regina, mama mea, tatăl meu, sora mea. Eu nu știu ce am făcut, dar m-am aflat la capătul mesei, vis a vis de regina. Părinții mei - stânga, dreapta, iar lângă mine a fost sora mea. Îmi era frică să spun ceva, protocolul spune că nu vorbești până nu vorbește regina cu tine. Dar încet, încet am aflat că regina este o persoană caldă, am vorbit despre școală, despre ce făceam eu în perioada aceea”, a spus Nicolae al României.

Acesta a prezentat publicului, într-o nouă lansare la București, cartea-album: „Bunicul meu, Regele Mihai", apărută la Editura Vremea.

În holul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, publicul poate admira, până pe 18 septembrie, o expoziție In memoriam Queen Elizabeth II.

Exponatele urmăresc firul regalității și al istoriei moderne - „Maria, Romania"s English Queen”, al cărei curator este Dan Draghicescu - producător asociat, în colaborare cu Viorel Chesaru - producător senior și Mircea Lăcătuș - editor/cercetător.

Fotografiile ilustrează cadre unice din arhiva filmului istoric „Maria, Inima României” (marca Chainsaw Productions) - premiat pentru cel mai bun documentar artistic la festivalul IPIFF - și prezintă viața de poveste a Reginei Maria.

Expoziția este dedicată Reginei Elizabeth a-II-a a Angliei, care a scris ultima pagină de istorie din cartea vieții Sale, dar și legăturilor dintre cele două Case Regale.