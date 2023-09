Potrivit unor martori citaţi de site-ul de ştiri Nova24, incidentul a avut loc la un depozit vamal din apropierea aeroportului din Taşkent.

Filmuleţele postate pe reţelele de socializare arată o coloană de fum şi flăcări pe cerul nopţii.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, un "incendiu" a izbucnit în cursul nopţii în acest depozit din Taşkent. Au fost rănite persoane care au fost transportate la spital. "Pentru moment, nu există răniţi grav printre ei. În prezent, medicii acordă toată asistenţa necesară", a precizat Ministerul Sănătăţii pe Telegram.

"De asemenea, se acordă îngrijiri medicale de urgenţă persoanelor rănite în incendiu, la locul accidentului şi în apartamentele din zonă", a adăugat ministerul, fără a prezenta deocamdată un bilanţ.

Uzbekistanul este cea mai populată dintre fostele republici sovietice din Asia Centrală. La fel ca în restul fostei URSS, incendiile sunt frecvente din cauza echipamentelor învechite şi a nerespectării standardelor de siguranţă. Cu toate acestea, accidentele de o asemenea amploare sunt rare.

⚡️ The moment a massive explosion took place in Tashkent, Uzbekistan. pic.twitter.com/fa3cQmivzG