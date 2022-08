Din primele informații, două persoane au fost ucise și una a fost rănită în urama unei explozii în regiunea Zatoka, din Odesa.

Se pare că explozia a fost cauzată de o mină. În zona respectivă nu ar fi permis înotul, însă oamenii tot s-au aventurat.

Imaginile apărute în spațiul public arată oameni pe o plajă și o explozie în care și-ar fi pierdut viața cele două persoane, iar o alta a fost rănită.

A mine exploded on a beach in the #Odesa region, where there were vacationers. pic.twitter.com/1zC0fz9x3k