Inquam atrage atenția că activitatea fotojurnaliștilor independenți nu poate fi substituită de imaginile realizate de fotografi angajați direct de Guvern și distribuite ulterior prin biroul de presă. Această formă de control asupra ilustrației vizuale este considerată o încercare de a filtra realitatea și de a prezenta publicului doar versiunea convenabilă puterii.

Apel la transparență

Agenția subliniază că, deși Executivul depune eforturi pentru stabilizarea situației economice, acestea nu pot fi folosite ca justificare pentru restrângerea accesului presei. Inquam amintește că transparența și libertatea de informare sunt elemente fundamentale ale democrației, iar excluderea fotojurnaliștilor din spațiile oficiale contravine acestor principii.

Reacția mediului jurnalistic

Mesajul agenției vine după mai multe solicitări repetate pe canalele oficiale de comunicare cu presa, ignorate până acum de Guvern. Prin această poziție publică, Inquam cere revenirea la normalitate și restabilirea accesului liber al presei la debutul ședințelor de guvern, precum și la evenimentele organizate în Palatul Victoria.

