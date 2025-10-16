„Rămâne crucial pentru apărarea noastră comună să putem detecta și contracara amenințările cât mai repede posibil”, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius.

Cu privire la modul de operare, el a adăugat: „Ne propunem să detectăm din spațiu rachetele ostile în momentul lansării. Numai astfel le putem intercepta la timp.”

Rolul companiei OHB și arhitectura tehnică

Firma spațială germană OHB a fost desemnată să coordoneze dezvoltarea arhitecturii pentru „Ochiul lui Odin”. Sistemul „ODIN’s EYE II” face parte dintr-o inițiativă europeană amplă de creare a unui sistem spațial de avertizare timpurie (SBMEW — Space-Based Missile Early Warning).

Obiective și capabilități vizate

Proiectul urmărește îmbunătățirea detecției rachetelor balistice, hiper­sonice și anti-satelit (ASAT), precum și consolidarea cooperării europene în domeniul apărării spațiale.

Într-un comunicat dedicat proiectului se precizează faptul că ODIN’s EYE II face parte din programul TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based Theater Surveillance) în cadrul cooperării PESCO.

Submarin rusesc în Mara Baltică, monitorizat cu avioane de luptă. Reacția șefului NATO

Finanțare și implicare europeană

Proiectul beneficiază de sprijin financiar din Fondul European pentru Apărare. Bugetul estimat al ODIN’s EYE II este de circa 96,595,563 euro, dintre care contribuția UE este de aproximativ 90 milioane euro. Consorțiul implică 43 de companii din 14 țări europene.

Context geopolitic și motivații

În contextul tensiunilor regionale și a evoluției amenințărilor spațiale și balistice, statele UE au decis să avanseze cooperarea strategică în domeniul apărării spațiale. Proiectul „Ochiul lui Odin” este perceput ca un pilon al autonomiei europene de securitate.

Implementarea sistemului presupune integrarea segmentului spațial cu stații la sol și centre de analiză, dar și interoperabilitatea cu sisteme existente NATO. În fazele preliminare, în 2021 proiectul a primit fonduri de 7,5 milioane euro pentru cercetări și studii privind conștientizarea situației spațiale și avertizare timpurie.

Anunțul vine într-o perioadă în care conceptul de scut spațial european este tot mai vizibil în strategiile de apărare continentale. Proiectul primește atenție nu doar în ceea ce privește tehnologia, ci și ca simbol al solidarității europene în fața amenințărilor strategice.

Incident grav la bordul avionului în care se afla șeful Pentagonului. Aeronava a aterizat de urgență din cauza unei probleme de depresurizare