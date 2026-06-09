Eugen Tomac garantează că nu va crește taxele: „N-aș vrea să mă angajez în promisiuni care devin subiecte de dezbatere”

Sursă: Realitatea.net

Premierul desemnat al președintelui, Eugen Tomac, pare să se fi inspirat de la Nicușor Dan. Printre declarațiile legate de Moldova si contexte geopolitice, nu uită să reamintească, precum candidatul Nicușor, că nu va crește taxele.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a oferit asigurări ferme reprezentanților din Parlament că viitorul său cabinet nu va pune o presiune fiscală suplimentară pe populație. În plus, acesta a subliniat că eventualele ajustări economice se vor face cu respectarea strictă a angajamentelor europene privind deficitul bugetar.

„Cred că o parte dintre aspectele discutate reflectă în mod obiectiv frământările românilor. Am discutat despre agricultură, despre îngrijorările pe care le au cetățenii cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia viitorul guvern. I-am asigurat pe domnii senatori și deputați că viitorul guvern nu va mări taxe și impozite. Suntem conștienți de efortul pe care l-au făcut cetățenii români până în prezent” , a declarat Eugen Tomac.

Deficitul de 6,2% rămâne neatins

Premierul desemnat a precizat că prioritatea sa actuală este obținerea învestiturii fără a periclita stabilitatea financiară a țării și fără a face promisiuni populiste pe care nu le poate onora după ce va prelua frâiele Executivului.

„Nu comentez surse politice, nu am nicio înțelegere cu niciun partid cu privire la o altă agendă decât cea pe care o prezint în mod deschis și transparent în aceste zile. Întâi să ajung la Palatul Victoria și, evident, din discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii până acum, fără a afecta ținta de deficit de 6,2% pentru 2026, acolo unde vom putea face mici corecții, le vom face. Totuși, n-aș vrea să mă hazardez acum și să încep să mă angajez în promisiuni care ulterior să devină subiecte de dezbatere. Obiectivul meu este să găsesc consensul necesar pentru a primi votul de învestitură” , a punctat Tomac.