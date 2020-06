Eugen Teodorovici, la DNA: Mi-am amintit discuții cu politicieni în funcții foarte înalte. Mi-au trezit un gust amar

Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a plecat de la sediul Direcției în jurul orei 10:00.

"A fost un dosar cred ca de prin 2013 asupra caruia am primit o informare de clasare si am facut o solicitare legala sa vad ce anume a fost in dosar, ce convorbiri, ce discutii", a spus Eugen Teodorovici, la iesirea de la DNA.

Intrebat despre ce dosar era vorba, acesta a replicat: "Credeti-ma ca nici nu am intrebat. Chiar i-am spus domnului procuror ca nu stiu care este speta exact, am cautat si eu pe net, dar am inteles ca este alta speta. Nu am fost audiat in acel dosar, in 2013."

"Doar am fost notificat ca dosarul respectiv din 2013 s-a clasat. Am primit acasa hartia, fara sa stiu exact despre ce este vorba. Procurorii nu m-au intrebat nimic, eu am venit sa aflu de la dansii, sa ascult acele inregistrari telefonice din acea perioada. Am ascultat 2-3, dar am zis ca nu este nevoie sa ma ascult pe mine. Mi-am adus aminte de unele discutii pe care le-am avut cu diversi politicieni la acea vreme, in functii foarte inalte, din toate partidele politice. Mi-a trezit un gust amar. Am zis ca poate cei care ar trebui sa fie subiectul acestei verificari tocmai ei nu sunt. Mi-am amintit eu, ascultand una din convorbirile din acea perioada, despre aceasta situatie din Romania, ca sunt foarte multe persoane, din pacate in pozitii foarte inalte, care poate ar trebui sa vada... Din lumea politica din Romania, din toate partidele", a mai spus Teodorovici.